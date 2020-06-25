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أول تعليق من أمين عسير بعد تجاوب الأمانة مع السائح القصيمي (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1415
أول تعليق من أمين عسير بعد تجاوب الأمانة مع السائح القصيمي (فيديو)

أبها (صدى):
علّق أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، على واقعة تجاوب الأمانة مع السائح القصيمي الذي نشر مقاطع فيديو لبعض الإصلاحات الضرورية في عدة مواقع.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الراصد"، أن المسؤولين عن الشكاوى والملاحظات في الأمانة هم من تفاعلوا واهتموا بمقاطع السائح.

وأضاف أن هناك وسائل تواصل عديدة بين المواطن والأمانة، ومنها رقم 940 وحسابات الأمانة على موقع تويتر أو حسابات البلديات، والزملاء في إدارة العلاقات العامة يتابعون ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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