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أبوطلال الحمراني يكشف ما فعله ابن خاطفة الدمام مؤخرًا وتوريط نفسه في 250 ألف

Time منذ ساعة
Views 1384
أبوطلال الحمراني يكشف ما فعله ابن خاطفة الدمام مؤخرًا وتوريط نفسه في 250 ألف

الدمام (صدى):
عاد الصحفي الأمني أبوطلال الحمراني، إلى إدلاء بمعلومات عن قضية خاطف الدمام، تحت عنوان "تبون الصدمة؟ ".

وقال أبو طلال الحمراني: " ولد خاطفة الدمام قام بتوقيع عقد مع منتج منفذ معروف من أهل الشرقية والمؤلف هو من أشهر الكتاب الخليجيين "بحريني" والذي تحمس للعمل وأصبح بمثابة "أكون أو لا أكون" بالنسبة له بحقوق حصرية لإنتاج مسلسل للقصة، لكن صارت سالفة ماتسولف " .

وأضاف: " الحبيب بعد ماوقع العقد واتفق على 100 ألف ريال نصيبه، قام بتزويد المؤلف تفاصيل مغالطة وظهر بدور البطولة لم يقتنع المؤلف والذي بدأ البحث عن التفاصيل الحقيقية مما دفع الحبيب لعرض القصة على آخرين بمبلغ أكبر، لكن صدم بوجود عقد جزاء بقيمة 250 ألف، علاوة على 100 ألف أتعاب المحامي " .

وأردف: " من أبرز الأدوار التي وضعها المؤلف في قصة خاطفة الدمام شخصية الحجي علي الخنيزي بجانب الشخصيات الأخرى ومن أبرز الفنانين في هذه القصة عبدالمحسن النمر، والغريب أن هناك محامي غبي قبل أيام يهدد أي شخص يقوم بتأليف المسلسل ولم يعلم أن العقد تم توقيعه قبل 3 شهور " .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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