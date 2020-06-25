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توضيح من "الزكاة والدخل" بشأن تخزين السيارات لبيعها بعد تطبيق القيمة المضافة

Time منذ ساعة
Views 1420
توضيح من "الزكاة والدخل" بشأن تخزين السيارات لبيعها بعد تطبيق القيمة المضافة

علي القحطاني (صدى):
نوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشأن تخزين مجموعة من السيارات لبيعها بعد تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في 1 يوليو 2020م.

وأكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة لا تستفيد منها المنشآت التجارية، بل يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل: فلو تم استيراد سلعة (مثل: سيارة من خارج المملكة من قبل منشأة، وتم سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم بيعها لاحقا على مستهلك نهائي (فرد) بنسبة ضريبة 15%، فإن البائع سيقوم بدفع فارق الضريبة المحصلة إلى الهيئة، وبالتالي لن يستفيد البائع من مبلغ فارق الضريبة.

وحثت الهيئة، الجميع على عدم دفع الضريبة إلا للمنشآت والأفراد المسجلين في الهيئة، موضحة أنه يمكن التأكد من تسجيلهم في الضريبة من خلال الرقم الضريبي عبر تطبيق VAT على الأجهزة الذكية، والتأكد من احتواء بيانات الفاتورة عند الشراء على البيانات الآتية:اسم وعنوان البائع، تاريخ الشراء، خانة ضريبة القيمة المضافة، الرقم الضريبي للبائع.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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