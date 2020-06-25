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وزير الداخلية التركي متهم بالتعذيب

Time منذ ساعتين
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وزير الداخلية التركي متهم بالتعذيب

أنقرة (صدى):
يواجه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اتهامًا بـ "سلب شخص حريته وتعذيبه وإساءة معاملته".

وتقدم رئيس نقابة المحامين في أنطاليا، بولات بالكان، ببلاغ إلى نيابة أنقرة ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ووالي أنقرة، واصب شاهين، وعناصر إنفاذ القانون، بهذه التهم.

وجاء البلاغ على خلفية عرقلة الشرطة مسيرة رؤساء نقابات المحاماة التي انطلقت تحت عنوان "مسيرة الدفاع" من عدة مدن صوب العاصمة أنقرة.

وكانت الشرطة قد أوقفت المسيرة يوم الإثنين الماضي على بعد 300 متر من مدينة أنقرة ودفعتهم للانتظار لمدة 20 ساعة بين حواجز الشرطة في موقع بناء يقع على مدخل أنقرة من الطريق الواصل مع مدينة أسكيشهير، بزعم عدم حصولهم على تصريح من والي المدينة.

وأكد بالكان، أن الشرطة قيدت حرية رؤساء نقابات المحاماة بمحاوطتهم ومارست التعذيب وسوء المعاملة بحقهم بمنعهم من تلبية احتياجاتهم وتلقي المساعدات التي تم إرسالها لهم.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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