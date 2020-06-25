وزير الداخلية التركي متهم بالتعذيب

أنقرة (صدى):
يواجه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اتهامًا بـ "سلب شخص حريته وتعذيبه وإساءة معاملته".
وتقدم رئيس نقابة المحامين في أنطاليا، بولات بالكان، ببلاغ إلى نيابة أنقرة ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ووالي أنقرة، واصب شاهين، وعناصر إنفاذ القانون، بهذه التهم.
وجاء البلاغ على خلفية عرقلة الشرطة مسيرة رؤساء نقابات المحاماة التي انطلقت تحت عنوان "مسيرة الدفاع" من عدة مدن صوب العاصمة أنقرة.
وكانت الشرطة قد أوقفت المسيرة يوم الإثنين الماضي على بعد 300 متر من مدينة أنقرة ودفعتهم للانتظار لمدة 20 ساعة بين حواجز الشرطة في موقع بناء يقع على مدخل أنقرة من الطريق الواصل مع مدينة أسكيشهير، بزعم عدم حصولهم على تصريح من والي المدينة.
وأكد بالكان، أن الشرطة قيدت حرية رؤساء نقابات المحاماة بمحاوطتهم ومارست التعذيب وسوء المعاملة بحقهم بمنعهم من تلبية احتياجاتهم وتلقي المساعدات التي تم إرسالها لهم.