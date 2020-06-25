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"سكني" يُطلق مشروع "أصداف الخبر" ويدعو المستفيدين لحجزه إلكترونياً

Time منذ ساعة
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"سكني" يُطلق مشروع "أصداف الخبر" ويدعو المستفيدين لحجزه إلكترونياً

الرياض (صدى):
أطلّق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًا جديدًا تحت الإنشاء في مدينة الخبر، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر115 وحدة سكنية من نوع فيلا، داعيًا الأسر السعودية الراغبة في الاستفادة من المشروع إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط هنــــا.

, أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات حول المشروع.

وأوضح "سكني" أن مشروع "أصداف الخبر" يقع في حي العزيزية جنوب الخبر بالقرب من طريق العزيزية العام الممتد على كورنيش الخبر، كما يُنفذ المشروع على عدة مراحل، ويضم ثلاثة نماذج بمساحات مختلفة تراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط عمراني حديث يضمن تلبية متطلبات جودة الحياة.

وأشار البرنامج إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لنحو 78 مشروعاً تحت الإنشاء يوفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص منها 58 مشروعاً تتواصل فيه أعمال البناء، بالإضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وأكّد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة بنماذج وتصاميم متنوعة من فلل وشقق وتاون هاوس، لتوفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية 2030 -.

مما يذكر أن برنامج "سكني" أعلن استهدافه استفادة 300 ألف أسرة خلال 2020 من جميع الخيارات والحلول التمويلية، وضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، كما سلَّم عبر منصته الإلكترونية خلال العام الماضي نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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