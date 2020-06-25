سلمان المالك رئيس نادي النصر االسابق يتعرض لوعكة صحية

نواف السالم (صدى):
تعرض سلمان المالك رئيس نادي النصر السابق لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات
وأعلن الإعلامي علي العنزي، المقرب من إدارة نادي النصر، عن دخول المالك لأحد المستشفيات إثر وعكة صحية قائلا : الأمنيات والدعوات بالشفاء العاجل لرئيس نادي النصر السابق وعضوه الذهبي الحالي الأستاذ سلمان المالك، الذي يرقد على السرير الأبيض متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله.
والجدير بالذكر أن المالك ترك منصب رئيس نادي النصر في مارس من العام 2018، بعدما قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة آنذاك إقالته، وتعيين سعود آل سويلم بدلًا منه.