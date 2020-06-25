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«ابن قويد» : خالد الدوسري مريض بـ «الفصام» والقاضي الذي حاكمه يزدري الإسلام (فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1475
«ابن قويد» : خالد الدوسري مريض بـ «الفصام» والقاضي الذي حاكمه يزدري الإسلام (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح سعود بن قويد محامي السجين بالسجون الأمريكية خالد الدوسري، أنه يملك وثيقة تؤكد أن القاضي الذي كان يحاكم خالد متهم بالعنصرية وازدراء الدين الإسلامي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ياهلا"، أنه لم يتم إبطال أي إجراء قام به القاضي رغم أن القوانين الأمريكي تنص على إبطال إجراءات القاضي إذا تم إثبات عنصريته.

وأشار إلى أنه يعمل على تجهيز ملف بأدلة جديدة وشهود إثبات لم تقدم سابقاً لتبرئة خالد الدوسري، مؤكدًا أن شهود الإثبات لم يُستدعوْ من قبل القضاء أثناء المحاكمة.

وأكد أنه بعد القبض على خالد الدوسري بـ14 يوما صدر تقرير طبي أنه لا يصلح للمحاكمة لأنه مُصاب بمرض "الفصام"، وهذا التقرير لم يُعرض حتى الآن، إذ تعرّض "الدوسري" إلى هذا المرض قبل الواقعة بـ 9 أشهر.

وأفاد بأن الفيلم الذي عُرض يُثبت أن خالد كان بالفعل "مريض"؛ لكنهم عرضوه لإثبات مدى براعة المحقق الأمريكي.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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