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أفضل السيارات المناسبة للنساء في العام الحالى

Time منذ يوم
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أفضل السيارات المناسبة للنساء في العام الحالى

وكالات (صدى):
كشف استطلاع تم إجرائه على عدد من النساء في الوطن العربي عن أفضل السيارات النسائية لعام 2020.

وحصدت سيارات هوندا سيفيك 2020 المركز الأول، وهى تتميز بكابينتها الراقية، كما أن مقاعدها مريحة، وبها ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

أما في المركز الثاني فجاءت سيارات مازدا 2020، وهى تتميز باتساع كابينتها، كما لديها مقعد سائق قابل للتعديل الكهربائي.

وحلت شيفروليه أكوينوكس 2020 في المرتبة الثالثة، حيث تتسع كابينتها لخمس أشخاص، ولديها محرك توربيني أساسي سعته 1.5 لتر بقوة 170 حصانًا.

أما نيسان ألتيما 2020 فجاءت في المركز الرابع، وتتميز بكونها اقتصادية في استهلاك الوقود، ولديها ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتغير.

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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