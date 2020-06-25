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أسماء وأسعار أشهر سيارات الدفع الرباعي

Time منذ يوم
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أسماء وأسعار أشهر سيارات الدفع الرباعي

وكالات (صدى):
تتميز سيارات الدفع الرباعي بقوتها وحجمها الكبير الذى يمكنها من نقل العديد من الأشخاص، وبسرعة لا بأس بها.

ومن أشهر أنواع سيارات الدفع الرباعي سيارات لامبورجيني اوروس، التى تبلغ سرعتها 200 كيلو متر في الساعة، ويبلغ سعرها 232 ألف دولار أمريكي.

كما تعد مرسيدس AMGG من السيارات المتميزة في ذلك، حيث يبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، في حين يبلغ سعرها 252 ألف دولار أمريكي.

ومن السيارات الشهيرة أيضا سيارة رنج روفر، والتى تبلغ سرعتها 100 كيلو متر في الساعة في حين يبلغ سعرها 270 ألف دولار أمريكي.

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. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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