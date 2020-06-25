خالد الهيل يجلد مبارك الدويلة

ماجد القزيز (صدى):
ردّ المعارض القطري خالد الهيل، على تبريرات مبارك الدويلة حول التسريبات التي انتشرت له مع معمر القذافي.
وقال الهيل: " مبارك الدويلة أعطانا ألف عذر وتحداني قبل يومين إن أنزل أي نوع من الإساءة ضد السعودية نزلت مقطع صغير استنفر وقام يكذب ويبربر وتبنى عذر الحمدين "كنا نجاري القذافي" بخليك تجاريه في عنبر ٣ لأن تونا مابدينا و ماخفي أعظم، أنت تعتقد ملفاتك بس القذافي؟ شد سروالك وتهيد ولاتنحاش".
ونشر خالد الهيل، تسريبات لمبارك الدويلة وحاكم المطيري مع معمر القذافي، يتحدثوا فيها عن إحداث الفوضى في الدولة الخليجية والمملكة.
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