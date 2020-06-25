نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ملياردير ينتقم من بوتين بتسريب صور قديمة لابنتيه

Time منذ 20 دقيقة
Views 1264
ملياردير ينتقم من بوتين بتسريب صور قديمة لابنتيه

موسكو (صدى):
سرب ملياردير روسي سابق يدعى، سيرجي بوغاشيف، صورًا قديمة لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذى حرص دائما على إخفاء حياة أولاده بعيدًا عن الأضواء.

وجاء التسريب بعدما خسر بوغاشيف قضية قد رفعه ضد الدولة بقيمة 14 مليار دولار، الأمر الذى دفعه إلى الانتقام من بوتين، وذلك بنشر صور لبناته.

وأظهرت هذه الصور ابنتي الرئيس "كاترينا وماريا"،بصحبة والدتهن وبعض من أصدقائهن أثناء وجودهن في الكرملين في مطلع القرن الحالى، كما وثقت صور أخرى وجودهم في حفلة لفرقة البوب ​​الروسية ستريليكي.

الجدير بالذكر أن بوغاشيف كان أمين صندوق بوتين، إلا أن العلاقة بينهما انقطعت بعدما علم الأخير بعلاقة بوغاشيف مع تولستوي للصحافة.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

أخر الأخبار

الأهلي يخوض التدريبات بقيادة بهكلي بعد غياب "فلادان
الأهلي يخوض التدريبات بقيادة بهكلي بعد غياب "فلادان
Time منذ 4 ثواني Views 1000
نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان يرعى حفل تخريج دورة الحرب 11(فيديو)
نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان يرعى حفل تخريج دورة الحرب 11(فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1104
مكة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم
مكة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم
Time منذ 10 دقائق Views 1169
شاهد.. عبدالله الدخيل يوضح الهدف من تسمية الحملة السياحية بـ "روح السعودية"
شاهد.. عبدالله الدخيل يوضح الهدف من تسمية الحملة السياحية بـ "روح السعودية"
Time منذ 11 دقيقة Views 1216
خالد الهيل يجلد مبارك الدويلة
خالد الهيل يجلد مبارك الدويلة
Time منذ 15 دقيقة Views 1273
أطعمة مفيدة لصحة مرضى الربو
أطعمة مفيدة لصحة مرضى الربو
Time منذ 19 دقيقة Views 1105
ملياردير ينتقم من بوتين بتسريب صور قديمة لابنتيه
ملياردير ينتقم من بوتين بتسريب صور قديمة لابنتيه
Time منذ 20 دقيقة Views 1264
الزكاة والدخل توضح موقف النظارات من ضريبة القيمة المضافة
الزكاة والدخل توضح موقف النظارات من ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 22 دقيقة Views 1256
حاكم المطيري والقذافي يخططان للاستيلاء على ثروات الحرمين في تسريب جديد (فيديو)
حاكم المطيري والقذافي يخططان للاستيلاء على ثروات الحرمين في تسريب جديد (فيديو)
Time منذ 33 دقيقة Views 1339
رجل يرصد عاصفة مخيفة
رجل يرصد عاصفة مخيفة
Time منذ 36 دقيقة Views 193