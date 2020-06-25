شاهد.. لحظات ارتباك وإذلال تميم

ماجد القزيز (صدى):
تحل الذكرى السابعة من تولي تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر، لكنه أبدًا لم ينج من صورة المراهق الرياضي طوال تلك السنوات.
لا عندما أصبح حاكمًا في مسرحية تنازل والده عن الحكم، ولا عندما حُول رسمًا من لونين ولا عندما اقترن اسمه بالمجد المفقود.
ووثّق تقرير للإخبارية، لحظات الارتباك التي تنتابه في اللقاءات السياسية وأمام الكاميرات، وكذلك لحظات الإذلال وراء رجب طيب أردوغان.
يُقال أنه أتى بذئبين إلى القصر ليحميانه، أحدهما من الترك والآخر من الفرس، ويعرف أنهما عندما يجوعان يلتهمان كل شيء عنده،