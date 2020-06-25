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شاهد.. لحظات ارتباك وإذلال تميم

Time منذ 41 دقيقة
Views 1281
شاهد.. لحظات ارتباك وإذلال تميم

ماجد القزيز (صدى):
تحل الذكرى السابعة من تولي تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر، لكنه أبدًا لم ينج من صورة المراهق الرياضي طوال تلك السنوات.

لا عندما أصبح حاكمًا في مسرحية تنازل والده عن الحكم، ولا عندما حُول رسمًا من لونين ولا عندما اقترن اسمه بالمجد المفقود.

ووثّق تقرير للإخبارية، لحظات الارتباك التي تنتابه في اللقاءات السياسية وأمام الكاميرات، وكذلك لحظات الإذلال وراء رجب طيب أردوغان.

يُقال أنه أتى بذئبين إلى القصر ليحميانه، أحدهما من الترك والآخر من الفرس، ويعرف أنهما عندما يجوعان يلتهمان كل شيء عنده،

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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