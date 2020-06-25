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آخر ما قالته رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ يومين
Views 1511
آخر ما قالته رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

القاهرة (صدى):
أصبحت الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي متدهورة، إذ لا تزال تتلقى الرعاية المركزة داخل المستشفى، على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وانتشر مقطع فيديو، لرجاء الجداوي قيل إنه آخر لقاء لها قبل إصابتها، حيث كانت تتحدث مع طبيب التجميل فادي نصر، إذ دعت الجمهور إلى البقاء في منازلهم.

وأكدت أن الحجر المنزلي ليس مملًا، مشددة على ضرورة أن يعمل الناس بعد انتهاء موجة كورونا على تصفية قلوبهم.

وكانت ابنتها أميرة حسن قد نشرت مقطع فيديو يحمل رسالة مؤثرة تروي من خلالها موقفاً مع والدتها قبل إصابتها بفيروس كورونا.

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