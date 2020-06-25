حالات يجب فيها تقديم بلاغ مخالفة لضريبة القيمة المضافة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي يجب فيها على الشخص تقديم بلاغ مخالفة في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط هنــــــا
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والحالات هي:
• عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.
• عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها.
• عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.
• تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن (للمسكن الأول / للتعليم الأهلي/ الرعاية الصحية الخاصة).
• عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة.
• عدم توضيح قيمة الضريبة على الأسعار أو التوضيح أن الأسعار شاملة للضريبة.
• تحصيل ضريبة على منتج صفري (غير خاضع للضريبة).
• احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%.
• كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة.
• تحصيل ضريبة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة.
• عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة.