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حالات يجب فيها تقديم بلاغ مخالفة لضريبة القيمة المضافة

Time منذ ساعة
Views 1396
حالات يجب فيها تقديم بلاغ مخالفة لضريبة القيمة المضافة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي يجب فيها على الشخص تقديم بلاغ مخالفة في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط هنــــــا .

والحالات هي:

• عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.

• عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها.

• عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.

• تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن (للمسكن الأول / للتعليم الأهلي/ الرعاية الصحية الخاصة).

• عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة.

• عدم توضيح قيمة الضريبة على الأسعار أو التوضيح أن الأسعار شاملة للضريبة.

• تحصيل ضريبة على منتج صفري (غير خاضع للضريبة).

• احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%.

• كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة.

• تحصيل ضريبة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة.

• عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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