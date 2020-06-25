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إندماج متوقع بين بنكي الأهلي التجاري وسامبا
منذ 56 دقيقة
1311
الرياض (صدى):
كشفت مصادربأن محادثات تجري حاليا بين بنكي الأهلي التجاري و سامبا بخصوص اندماج متوقع.
وتابعت المصادر بأن المباحثات تجري حاليا لهذا الهدف.
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أحدث التعليقات
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.
abdul
أرزاء !
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