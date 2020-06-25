قنوات «BeIN Sports» القطرية تستغل الجائحة لتتهرب من سداد مستحقات الأندية المالية

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن شبكة قنوات" BeIN Sports" القطرية إستغلت جائحة كورونا، ورفضت سداد مستحقات الأندية والإتحاد التركي لكرة القدم بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري.
وأوضحت التقارير بأن الشبكة القطرية كانت قد توقفت عن سداد مستحقات الاتحاد التركي لكرة القدم والأندية التركية، اعتبارًا من شهر مارس/ أذار الماضي، بحجة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومع غضب الأندية وتقديم عدد من الاعتراضات والشكاوى، سددت الشبكة جزءا من مستحقات بعض الأندية، وتجاهلت عددا آخر من الأندية، وفي حالة رفض طلب الشبكة القطرية، فإن هذا سيفتح النقاش حول إمكانية استمرار الشبكة في نقل مباريات الدوري التركي في الموسمين المقبلين أو لا.