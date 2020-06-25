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قنوات «BeIN Sports» القطرية تستغل الجائحة لتتهرب من سداد مستحقات الأندية المالية

Time منذ ساعة
Views 1352
قنوات «BeIN Sports» القطرية تستغل الجائحة لتتهرب من سداد مستحقات الأندية المالية

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن شبكة قنوات" BeIN Sports" القطرية إستغلت جائحة كورونا، ورفضت سداد مستحقات الأندية والإتحاد التركي لكرة القدم بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري.

وأوضحت التقارير بأن الشبكة القطرية كانت قد توقفت عن سداد مستحقات الاتحاد التركي لكرة القدم والأندية التركية، اعتبارًا من شهر مارس/ أذار الماضي، بحجة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومع غضب الأندية وتقديم عدد من الاعتراضات والشكاوى، سددت الشبكة جزءا من مستحقات بعض الأندية، وتجاهلت عددا آخر من الأندية، وفي حالة رفض طلب الشبكة القطرية، فإن هذا سيفتح النقاش حول إمكانية استمرار الشبكة في نقل مباريات الدوري التركي في الموسمين المقبلين أو لا.

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أحدث التعليقات

abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.
abdul
أرزاء !

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