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رقم قياسي جديد يحطمه «ميسي الجديد»

Time منذ ساعة
Views 1353
رقم قياسي جديد يحطمه «ميسي الجديد»

وكالات (صدى):
شارك اللاعب الارجنتيني لوكا روميرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا الإسباني، عقب مشاركته في مباراة فريقه ضد منافسه ريال مدريد صاحب الـ15 عامًا، بديلًا عند الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليحطم رقم قياسي جديد كأصغر لاعب في كرة القدم.

وإنتهت المباراة بخسارة فريق ريال مايوركا، بنتيجة 2–0، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الموسم الحالي 2019–2020.

وبات روميرو أصغر لاعب في التاريخ يُشارِك في مسابقة الدوري الإسباني بعمر 15 عامًا و219 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المُسجَّل عام 1939 باسم مدافع سيلتا فيجو «فرانشيسكو باو رودريجيز» الذي شارك بعمر 15 عامًا و255 يومًا، حيث لقب روميرو بلقب "ميسي الجديد"

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أحدث التعليقات

abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.
abdul
أرزاء !

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