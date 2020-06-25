رقم قياسي جديد يحطمه «ميسي الجديد»

وكالات (صدى):
شارك اللاعب الارجنتيني لوكا روميرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا الإسباني، عقب مشاركته في مباراة فريقه ضد منافسه ريال مدريد صاحب الـ15 عامًا، بديلًا عند الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليحطم رقم قياسي جديد كأصغر لاعب في كرة القدم.
وإنتهت المباراة بخسارة فريق ريال مايوركا، بنتيجة 2–0، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الموسم الحالي 2019–2020.
وبات روميرو أصغر لاعب في التاريخ يُشارِك في مسابقة الدوري الإسباني بعمر 15 عامًا و219 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المُسجَّل عام 1939 باسم مدافع سيلتا فيجو «فرانشيسكو باو رودريجيز» الذي شارك بعمر 15 عامًا و255 يومًا، حيث لقب روميرو بلقب "ميسي الجديد"