ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا في القصيم

القصيم (صدى):
شهد مستشفى الأسياح العام بمنطقة القصيم، أول حالة ولادة من نوعها لمواطنة في العقد الثالث مُصابة بفيروس كورونا.
وحضرت الحالة إلى المستشفى، وهي تعاني من آلام ولادة طبيعية، وتم التعامل معها حيث كان مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
وقام الفريق الطبي بأخذ عينة تحليل لفيروس كورونا من الأم، وتحويلها إلى غرفة الولادة وتعامل الفريق الطبي معها.
وأُجريت الولادة بشكل طبيعية وهي حاليًا في حالة صحية جيدة، وتم عزلها بعد الولادة، فيما تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات والاحترازات الطبية، لضمان سلامتها وغادر الطفل ووالدته المستشفى وهما بحالة صحية جيدة.