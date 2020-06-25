متحدث الصحة يكشف سبب نزول عدد حالات الإصابة في الرياض (فيديو)

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن نزول عدد الحالات في الرياض، وأعداد الحالات الحرجة، والطاقة الاستيعابية للمختبرات، من الأسئلة التي تلقتها الوزارة.
وأوضح متحدث الصحة، أن ما نراه اليوم ليس انعكاس لأنشطة الوزارة مما كان بالأمس، وإنما يعكس سلوكيات الجمهور، وكذلك ما نقوم به اليوم من التزام سينعكس بعد أسبوعين عن الإصابات، فإذا كان هناك استهتار فسيكون مؤثرًا خلال الفترات المقبلة.
وأكد أن المتابعة اليومية والتذبذب في بعض المدن خاضع لعدة عوامل وأمور، والشكل العام للمؤشر يعتمد على متوسطات أسبوعية والانتشار لا زال موجود ورصد الحالات لازال موجود، وعلينا التقيد بالدواعي الصحية.
وبشأن الحالات الحرجة، أوضح أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها هي أعداد حالية وليست تراكمية، مشيرًا إلى أن معظم الحالات التي تدخل إلى العناية الحرجة تتماثل إلى الشفاء.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء وليست بحاجة للرعاية الطبية، مضيفة " لم نرصد أي عودة للأصابة بكورونا لأي متعافي ".