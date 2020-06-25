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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 18.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7232.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 218 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم, صناعة الورق, مدينة المعرفة, سامبا, وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة صافولا, نادك, بحر العرب, الأبحاث والتسويق, والوطنية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.12% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، إسمنت الجوف, الراجحي, وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, سابك, الإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 112.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7923.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 ألف سهم تقاسمتها 686 صفقة.

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أحدث التعليقات

abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.
abdul
أرزاء !

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