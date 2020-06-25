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"الغذاء والدواء" تصدر تنبيهاً حول شرائط " OneTouch®️ Select Plus "

Time منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" تصدر تنبيهاً حول شرائط " OneTouch®️ Select Plus "

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنبيهاً حول وجود عيب مصنعي في تشغيلة واحدة من شرائط اختبار مراقبة السكر في الدم التي تحمل اسم "وان تاتش سيليكت بلس، OneTouch®️ Select Plus " من إنتاج شركة LifeScan, Europe, GmbH السويسرية.

وأوضحت الهيئة أن الخلل في التشغيلة رقم (4582205)، التي ينتج عنها الاستمرار في طلب عينة الدم دون ظهور نتيجة فحص نسبة السكر في الدم.

وحثت الهيئة مستخدمي هذه الشرائط على التواصل مع الممثل المعتمد "الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة" من خلال الرقم المجاني: 8002440266 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]، لاستبدال الشرائط على حساب الشركة.ودعت الهيئة المستهلكين للإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأي أجهزة ومنتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19999 ، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبيةهنا أو عن طريق تيقظ هنا .

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أحدث التعليقات

abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.
abdul
أرزاء !

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