إستكشاف معالم محافظة العلا لمستخدمي «سناب شات»بعدسة جديدة

المدينة المنورة (صدى):
طالبت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المسافرين من المملكة وخارجها لاستكشاف المعالم والتجارب المتنوعة في محافظة العلا إستخدام عدسة «Portal Lens»، التي تنقل المسافر إلى عالم إفتراضي.
وأوضحت الهيئة بأن هذة التقنية تمكن المسافرين من زيارة "لحيان بن كوزا" في منطقة الحجر، والتجول حول جبل الفيل، ومشاهدة مهرجان المناطيد والكثبان الرملية في الصحراء النبطية الواسعة.
وتم إطلاق الحملة في خمسة بلدان من بينها المملكة العربية السعودية، واستهدفت أسواق السياحة الرئيسية على نطاق أوسع مثل دولة الإمارات والبحرين والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها. واستخدم نحو 600 ألف شخص عدسة «Portal Lens» لزيارة معالم محافظة العلا خلال أول 24 ساعة من إطلاقها.