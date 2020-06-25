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إستكشاف معالم محافظة العلا لمستخدمي «سناب شات»بعدسة جديدة

Time منذ ساعة
Views 1375
إستكشاف معالم محافظة العلا لمستخدمي «سناب شات»بعدسة جديدة

المدينة المنورة (صدى):
طالبت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المسافرين من المملكة وخارجها لاستكشاف المعالم والتجارب المتنوعة في محافظة العلا إستخدام عدسة «Portal Lens»، التي تنقل المسافر إلى عالم إفتراضي.

وأوضحت الهيئة بأن هذة التقنية تمكن المسافرين من زيارة "لحيان بن كوزا" في منطقة الحجر، والتجول حول جبل الفيل، ومشاهدة مهرجان المناطيد والكثبان الرملية في الصحراء النبطية الواسعة.

وتم إطلاق الحملة في خمسة بلدان من بينها المملكة العربية السعودية، واستهدفت أسواق السياحة الرئيسية على نطاق أوسع مثل دولة الإمارات والبحرين والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها. واستخدم نحو 600 ألف شخص عدسة «Portal Lens» لزيارة معالم محافظة العلا خلال أول 24 ساعة من إطلاقها.

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أحدث التعليقات

abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.
abdul
أرزاء !

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