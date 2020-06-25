نصائح يجب مراعاتها عند نشوب حريق بالسيارة

برلين (صدى):
قدم نادي السيارات الألماني نصائح بشأن كيفية التعامل عند نشوب حريق بحيز المحرك داخل السيارة، مؤكدًا على عدم الذعر عند حدوث هذا الأمر، حتى ولو امتد الحريق لداخل مقصورة السيارة.
أوضح النادي عدة خطوات يجب مراعتها عند نشوب الحريق وهي كالتالي :
1-الوقوف بالسيارة، وتشغيل أضواء التحذير
2-الخروج من السيارة مع الانتباه لحركة المرور
3- جلب مطفأة الحريق واستخدام قطعة قماشية أو قفازات لتجنب أى سخونة موجودة على غطاء المحرك
4- عدم رفع غطاء المحرك بشكل كامل والإكتفاء برفع قليلا وذلك لمنه زيادة اشتعال النار
5-استخدام مطفأة الحريق لإطفاء النيران مع الحفاظ على مسافة آمن بين الفرد والسيارة، وأن تكون هذه المسافة لا تقل عن متر اذا كانت السيارة تحترق من الخارج
وشدد النادي على ضرورة وضع مطفأة الحريق في مكان يسهل الوصول إليه مثل وضعه في صندوق الأمتعة أو أسفل مقعد السيارة.