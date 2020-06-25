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توفر وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

Time منذ يوم
Views 1633
توفر وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمجلس في الرياض، تحت مسمى " رئيس قسم المناقسات والعقود " .

واشترط المجلس في المتقدم، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس، لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات، وضرورة حصولة على شهادة (CSCM أو CPCM)، وإجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

وأكد أن التقديم بدأ اليوم الخميس وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، فيما يتم إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني التالي [email protected] .

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي هنــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
ماعاد احد يقدر يدخل على صدى الا ببرامج كسر الحماية
. راعــي الـددســـن .
تصبحون على خـــير . أشوفكم الليله .😴😴.
. راعــي الـددســـن .
. وخـاب مـن أكلها .
. راعــي الـددســـن .
فراوله عاش من زرعها وخاب أكلها .
العتيبية
ان كان قام بصدم هذا الحيوان قاصدا متعمدا فأسال الله ان يشل اركانه وأن يجمد الدماء في عروقه وان يلبسه ثوب المرض

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