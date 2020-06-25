توفر وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمجلس في الرياض، تحت مسمى " رئيس قسم المناقسات والعقود " .
واشترط المجلس في المتقدم، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس، لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات، وضرورة حصولة على شهادة (CSCM أو CPCM)، وإجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
وأكد أن التقديم بدأ اليوم الخميس وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، فيما يتم إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني التالي [email protected] .
ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي هنــــــــــــا .