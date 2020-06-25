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أشياء تأكد من فحصها قبل التحرك بالسيارة

Time منذ يوم
Views 1495
أشياء تأكد من فحصها قبل التحرك بالسيارة

أميرة خالد (صدى):
نصح خبراء السيارات بضرورة فحص عدة أشياء في السيارة قبل البدء في قيادتها، وذلك لتجنب حدوث أى أعطال مفاجئة أثناء الرحلة.

ومن أولى الأشياء التى يجب فحصها إطارات السيارات، فيجب على السائق أن يتأكد من سلامتها قبل التحرك بالسيارة، وإصلاحها اذا وجد أى شئ تالف بها.

كما يجب قياس الزيت في السيارة، وأيضا التأكد من اكتمال منسوب الماء في الردياتير، والتأكد من سلامة الفرامل، وظبط المرايا الأمامية والجانبية.

وشدد الخبراء أيضا على فحص البطارية والتأكد من عدم وجود أعطال بها، والتأكد من عمل الأنواء سواء كانت الأنوار الأمامية أو أنوار الفرامل، وكذلك التأكد من إغلاق الأبواب جيدًا عند الدخول في السيارة لتفادي فتح الأبواب أثناء القيادة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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