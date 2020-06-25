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بالفيديو.. سعاد السلمان تبكي تدهور صحتها بعد خضوعها لعملية تكميم معدة

Time منذ يومين
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بالفيديو.. سعاد السلمان تبكي تدهور صحتها بعد خضوعها لعملية تكميم معدة

أميرة خالد (صدى):
أثارت الفنانة والإعلامية العراقية المقيمة بالكويت "سعاد السلمان " تعاطف جمهورها بعد تدهور حالتها الصحية بسبب خضوعها لعملية تكميم معدة .

وظهرت "سعاد " في فيديو لها عبر "انستجرام "بوزن أقل إلا أنها أكدت أنها تشعر بالوهن والتعب الشديد وانها نادمة على اجراء العملية .

وأضافت باكية أنها لم تعد لديها القدرة على النشاط وكانت ترتاح أكثر قبل العملية ومنذوقت خضوعها لها وهي تعاني الألم .

وألقت "سعاد " اللوم على من تنمر على وزنها قبل العملية قائلة " حسبي الله عليهم " وأنه لولا كلامهم ما تعرضت للخطر .

وكانت "سعاد " قد تعرضت لتنمر قاسي خلال تقديمها برنامج " صباح الكويت " حين اتصل شخص بالبرنامج وطلب منها إجراء رجيم للتخسيس .

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