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وفاء عامر تتعرض لمقلب ساخن على يد ابنها

Time منذ يومين
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وفاء عامر تتعرض لمقلب ساخن على يد ابنها

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن مقلب طريف قام به ابنها ووضعها في موقف مربك ومثير للسخرية .

ونشرت "عامر " فيديو يظهرها وهي جالسة على المقعد وتتصفح هاتفها ، بينما يقترب منها نجلها ويحاول قص شعرها لتصرخ فيه قائلة : عمرك شوفت ممثلة قرعة .

وأثار الموقف تفاعل كبير من جانب المتابعين الذين أثنوا على علاقتها بأبنائها وقربها منهم .

وكانت "عامر " قد انتهت مؤخراً من فيلم "شريط 6"، ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم من بينهم خالد الصاوي، خالد أنور، أحمد خالد صالح وآخرين وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان..

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