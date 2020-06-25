وفاء عامر تتعرض لمقلب ساخن على يد ابنها

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن مقلب طريف قام به ابنها ووضعها في موقف مربك ومثير للسخرية .
ونشرت "عامر " فيديو يظهرها وهي جالسة على المقعد وتتصفح هاتفها ، بينما يقترب منها نجلها ويحاول قص شعرها لتصرخ فيه قائلة : عمرك شوفت ممثلة قرعة .
وأثار الموقف تفاعل كبير من جانب المتابعين الذين أثنوا على علاقتها بأبنائها وقربها منهم .
وكانت "عامر " قد انتهت مؤخراً من فيلم "شريط 6"، ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم من بينهم خالد الصاوي، خالد أنور، أحمد خالد صالح وآخرين وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان..