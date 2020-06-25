وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للمقاولين باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بمقر الهيئة بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : اخصائي احصاء .
2- الشروط :
- ان يكون المتقدم او المتقدمة من المواطنين .
- درجة البكالوريواو ما يعادها في الإحصاء .
- ألا يكون المتقدم او المتقدمة على رأس العمل .
- ألا يكون مؤمن عليه خلال الـ 6 أشهر الأخيرة .
- ألا يكون مستفيد من برنامج تمهير سابقاً .
وحول موعد التقديم ، أبانت الهيئة انه متاح من اليوم الخميس وحتى تاريخ 25 / يوليو / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا