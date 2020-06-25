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وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

Time منذ يوم
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وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للمقاولين باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بمقر الهيئة بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : اخصائي احصاء .

2- الشروط :

- ان يكون المتقدم او المتقدمة من المواطنين .

- درجة البكالوريواو ما يعادها في الإحصاء .

- ألا يكون المتقدم او المتقدمة على رأس العمل .

- ألا يكون مؤمن عليه خلال الـ 6 أشهر الأخيرة .

- ألا يكون مستفيد من برنامج تمهير سابقاً .

وحول موعد التقديم ، أبانت الهيئة انه متاح من اليوم الخميس وحتى تاريخ 25 / يوليو / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
ماعاد احد يقدر يدخل على صدى الا ببرامج كسر الحماية
. راعــي الـددســـن .
تصبحون على خـــير . أشوفكم الليله .😴😴.
. راعــي الـددســـن .
. وخـاب مـن أكلها .
. راعــي الـددســـن .
فراوله عاش من زرعها وخاب أكلها .
العتيبية
ان كان قام بصدم هذا الحيوان قاصدا متعمدا فأسال الله ان يشل اركانه وأن يجمد الدماء في عروقه وان يلبسه ثوب المرض

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