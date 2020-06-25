بالفيديو.. شمس الكويتية: عندي انفصام وبحب جزمتي أكثر من أي علاقة رومانسية !

خالد الظفيري (صدى):
تسببت الفنانة شمس الكويتية في ذهول وصدمة متابعيها بعد اعترافاتها الغريبة عن حبها للنعال والأحذية أكثر من العلاقات العاطفية مع الرجال ومرضها بالإنفصام .
ونشرت " شمس " فيديو لها وهي تتحدث عن استعدادها للسفر وتجهيز حقائب الملابس وحقائب الأحذية ، قائلة : الرومانسية كلها مخبيتها حق جزمي.. يعني أنا أحب نعالي وجذمتي أكتر من أي علاقة رومانسية دخلتها في حياتي.. دي حقيقة .
وأضافت أنها تجهز لألبوم مصري اسمه شيزوفرنا ، قائلة : شيزوفيرنا يعني انفصام في الشخصية وأنا عندي انفصام في الشخصية .
وتابعت : أنا مبسوطة كتير لأني ساعة أكون فنانة وساعة معالجة وساعة ست بيت وساعة خبلة وساعة عقلة.. وهذا الألبوم كل حاجة فيه تتكلم عني وإن شاء الله هذا الألبوم هيكسر الدنيا .
وكانت " شمس " قد أثارت الجدل مؤخراً بحديثها عن علاقاتها الزوجية وكيف كانت ستصبح " طقاقة " بالأفراح لو كانت نجحت في زواجها .
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