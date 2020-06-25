تعيين نبيل الجامع نائبًا أعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية في "أرامكو"

الرياض (صدى):
عينت شركة أرامكو السعودية، تعيين نبيل بن عبدالله الجامع في منصب النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة.
يشار أن قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو استحدثته الشركة مؤخرًا، وذلك اعتبارًا من 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م.
ويحظى الجامع بخبرة واسعة ومتنوعة في المناصب القيادية والإدارية، فقبل توليه منصب النائب الأعلى للرئيس لقطاع التشغيل وخدمات الأعمال، كان يشغل منصب نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية منذ شهر يونيو 2018م.
وشغل قبله منصب نائب الرئيس للموارد البشرية اعتبارًا من شهر نوفمبر 2017م، كما تولى رئاسة مكتب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية منذ شهر يونيو 2016م.