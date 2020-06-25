شاهد.. مقطع فيديو لنادين الراسي وخطيبها يعرضها للتنمر

بيروت (صدى):
تعرضت الفنانة اللبنانية نادين الراسي للتنمر بعد نشرها مقطع فيديو برفقة خطيبها ، حيث بدا أنهما كانا في منتجع بحري أو شاليه .
وأظهرت الراسي خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها " إنستغرام" مدى حبها لخطيبها بالقول: "هذا حبي" قبل أن يقوم الأخير بتقبيلها على خدها.
وتسبب مقطع الفيديو في موجه من الانتقادات التي وصلت على أحد الحسابات إلى حد التنمر. وسخر منها بعض المتابعين مشيرين إلى أنهم اعتقدوا أنه ابنها. ومما جاء في التعليقات القاسية: "فضيحة! في سن ابنها" و"قد ابنها" و"عم تمزحوا ليش هاد مو ابنها؟" و"هذا الشاب خيبة نادين القادمة لأنها ستمارس عليه سلطه الام".