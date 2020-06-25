شركة إميرسون تطرح وظائف شاغرة بمجال التكنولوجيا والهندسة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة إميرسون الدولية “Emerson”عدة وظائف شاغرة في مجال التكنولوجيا والهندسة، للسعوديين وغير السعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والجبيل.
وأوضحت الشركة أن الوظائف تقع تحت مسمى " معالج المواد/ محلل المخزون (للسعوديين/ الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الرافعة الشوكية، إدارة السلامة والصحة المهنية)، أو المجالات ذات الصلة - فني لحام (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة".
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