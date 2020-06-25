تعرف على مميزات هاتف Galaxy A01 Core الذي يقترب من الإصدار

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن هاتف Galaxy A01 Core يقترب من الإصدار، بعد حصوله على الموافقات النهائية، وأدرج على موقع Google Play Console، مع تأكيد المواصفات المختلفة وبعض تفاصيل التصميم.
ويأتي الهاتف برقم طراز SM-A013F / DS المعروف، ويعمل بنسخة خاصة من نظام أندرويد 10 وهي GO Edition، وتشمل مواصفاته دقة عرض 1480 × 720، وكثافة بكسل 320 بكسل لكل بوصة، وقطر شاشة يبلغ حوالي 5 بوصات، ونسبة عرض إلى ارتفاع 18:9.
ويتميز الهاتف بحواف منتظمة وسميكة في الأعلى والأسفل، ولكن ليس سميكا بما يكفي لوضع زر في الجانب السفلي، كما أن الشاشة طويلة نوعا ما، ويمكن رؤية زر ضبط الصوت على الجانب الأيمن، فوق مفتاح التشغيل، بالإضافة لإمتلاكه مجموعة من الشرائح وذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت.