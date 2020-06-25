نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تعرف على مميزات هاتف Galaxy A01 Core الذي يقترب من الإصدار

Time منذ ساعة
Views 1402
تعرف على مميزات هاتف Galaxy A01 Core الذي يقترب من الإصدار

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن هاتف Galaxy A01 Core يقترب من الإصدار، بعد حصوله على الموافقات النهائية، وأدرج على موقع Google Play Console، مع تأكيد المواصفات المختلفة وبعض تفاصيل التصميم.

ويأتي الهاتف برقم طراز SM-A013F / DS المعروف، ويعمل بنسخة خاصة من نظام أندرويد 10 وهي GO Edition، وتشمل مواصفاته دقة عرض 1480 × 720، وكثافة بكسل 320 بكسل لكل بوصة، وقطر شاشة يبلغ حوالي 5 بوصات، ونسبة عرض إلى ارتفاع 18:9.

ويتميز الهاتف بحواف منتظمة وسميكة في الأعلى والأسفل، ولكن ليس سميكا بما يكفي لوضع زر في الجانب السفلي، كما أن الشاشة طويلة نوعا ما، ويمكن رؤية زر ضبط الصوت على الجانب الأيمن، فوق مفتاح التشغيل، بالإضافة لإمتلاكه مجموعة من الشرائح وذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

قلم صريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
صِدَق من قال ـ العقل نِعمه . يا رز كابلي .
. راعــي الـددســـن .
وبيعت بـ ٧٠ مليون دولار .؟؟؟. . ولا حتى ٧٠ مليون هلله .
. راعــي الـددســـن .
لـــــيه كِــــــذا .؟؟.
. راعــي الـددســـن .
مافيه فيديو .؟؟.

أخر الأخبار

شاهد.. مذيعة تحلق شعر رجلي إبنتها ذات الـ9 سنوات
شاهد.. مذيعة تحلق شعر رجلي إبنتها ذات الـ9 سنوات
Time منذ دقيقة Views 14
بالفيديو.. شمس الكويتية: عندي انفصام وبحب جزمتي أكثر من أي علاقة رومانسية !
بالفيديو.. شمس الكويتية: عندي انفصام وبحب جزمتي أكثر من أي علاقة رومانسية !
Time منذ 4 دقائق Views 1059
بالصور.. تصرف غير لائق لزوجة لاعب المنتخب التونسي ضد قيس سعيد
بالصور.. تصرف غير لائق لزوجة لاعب المنتخب التونسي ضد قيس سعيد
Time منذ 6 دقائق Views 1123
5 طرق مذهلة لتنعيم القدمين والتخلص من التشققات
5 طرق مذهلة لتنعيم القدمين والتخلص من التشققات
Time منذ 22 دقيقة Views 1133
رجل فقير يصبح مليونير بعد العثور على حجرين كريمين
رجل فقير يصبح مليونير بعد العثور على حجرين كريمين
Time منذ 31 دقيقة Views 124
برلماني وسياسي مصري: أين مواقف المجتمع الدولي وأمريكا من إرهاب "أردوغان" ؟
برلماني وسياسي مصري: أين مواقف المجتمع الدولي وأمريكا من إرهاب "أردوغان" ؟
Time منذ 32 دقيقة Views 1343
ناسا تطلق اسم مهندسة من أصول أفريقية على مقرها في واشنطن
ناسا تطلق اسم مهندسة من أصول أفريقية على مقرها في واشنطن
Time منذ 35 دقيقة Views 132
تعيين نبيل الجامع نائبًا أعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية في "أرامكو"
تعيين نبيل الجامع نائبًا أعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية في "أرامكو"
Time منذ 50 دقيقة Views 1349
فينيسيا تتعرض للسخرية وتنفجر في متابعيها: كيف تكونون بشر أنتم
فينيسيا تتعرض للسخرية وتنفجر في متابعيها: كيف تكونون بشر أنتم
Time منذ ساعة Views 197
افتتاح برج إيفل للجمهور اليوم
افتتاح برج إيفل للجمهور اليوم
Time منذ ساعة Views 1432