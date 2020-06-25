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بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في الإقلاع عن التدخين بعد 30 عام

Time منذ 34 دقيقة
Views 1273
بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في الإقلاع عن التدخين بعد 30 عام

الرياض (صدى):
روى مواطن تجربته في الإقلاع عن التدخين بعد أكثر من 30 عام ، وكيف تغيرت حياته إلى الأفضل وحياة أسرته .

وقال المواطن " فتحي السيد" في لقائه ببرنامج "الراصد " على قناة الإخبارية :بعد 30سنة تنفست من جديد وعرفت نعمة حاسة الشم لأول مرة .

وروى طريقته في ترك الدخان ، وذلك بالإعتماد على دواء توفره وزارة الصحة في جميع فروعها ساعده كثيراً في عدم الشعور بالرغبة في التدخين ، مؤكداً أن فقد شهية التدخين بشكل تدريجي حتى فقد رغبته تماماً في اليوم الـ 13 .

وأشار أنه شعر بإختلاف كبير في حاسة الشم ، وأن وزنه لم يتغير كما يخشى البعض ، كما وجه الشكر لزوجته التي تعمل بالكادر الصحي وأبنائه الذين ساعده في التخلص من هذه العادة .

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قلم صريح
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. راعــي الـددســـن .
صِدَق من قال ـ العقل نِعمه . يا رز كابلي .
. راعــي الـددســـن .
وبيعت بـ ٧٠ مليون دولار .؟؟؟. . ولا حتى ٧٠ مليون هلله .
. راعــي الـددســـن .
لـــــيه كِــــــذا .؟؟.
. راعــي الـددســـن .
مافيه فيديو .؟؟.

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