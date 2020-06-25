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إصابة محافظ المندق وأسرته بـ "كورونا"

Time منذ 45 دقيقة
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إصابة محافظ المندق وأسرته بـ "كورونا"

الباحة (صدى):
روى معيض الفايز نجل محافظ المندق محمد بن معيض الفايز تفاصيل إصابة والده وشقيقه واثنتان من شقيقاته، بالفيروس والجميع بصحة جيدة ويكملون الأسبوعين يوم الأحد القادم، عدا والده الذي إزدادت حالته سوءا ونقل إلى المستشفى.

وتابع بأن أفراد أسرته في العزل المنزلي باستثناء والده الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن".

وأوضح "الفايز" بأن مصدر العدوى لا بعلمونه على وجه التحديد لأن والده كان يخرج في جولات للعمل وزيارات ميدانية، إلا أنه فور إحساسه بالأعراض عزل نفسه في المنزل، ثم أجرى المسحة التي كانت إيجابية، وبقي في العزل بالمنزل حتى عصر أمس الذي نقل للمستشفى".

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صِدَق من قال ـ العقل نِعمه . يا رز كابلي .
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وبيعت بـ ٧٠ مليون دولار .؟؟؟. . ولا حتى ٧٠ مليون هلله .
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لـــــيه كِــــــذا .؟؟.
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مافيه فيديو .؟؟.

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