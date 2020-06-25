إنتاج لقاج كورونا والبداية بـ 4 مليارات جرعة

وكالات (صدى):
في خطوة هامة للقضاء على الفيروس المستجد ، أعلن تحالف علمي مدعم من 14 حكومة حول العالم توصلة للقاح كورونا وإنتاج 4 مليارات جرعة سنوياً .
وأكد التحالف الذي يتخذ من النرويج مقراً له تحديد مصانع الأدوية التي لدي كل منها القدرة على انتاج 4 ملايين جرعة سنوياً ، وذلك بعد إنفاق 829 مليون دولار على أبحاث اللقاح حتى الآن
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وقال أحد الباحثين بالتحالف العلمي " جيمس روبنسون " : في الوقت الحالي، نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد الأدنى لما نستهدفه .
ولم يحصل التحالف على الموافقة على اللقاح بعد لكنه لديه بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد لضمان توزيع الللقاح بالتساوي في انحاء العالم ، وتم تحديد نحو 10 مواقع اقليمية حتى الآن .