بالفيديو..إرهابي ليبي يعترف: " لولا التدخل التركي لكان الجيش مسح بنا الأرض "

طرابلس (صدى):
أقر الإرهابي الليبي عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ " البيدجا " بأن اعتقال المملكة العربية السعودية للإرهابي الليبي محمود بن رجب منذ 4 سنوات، أضر بهم كثيرًا.
واعترف الإرهابي البيدجا بأنه لولا التدخل التركي لكان الجيش الوطني الليبي " مسح بالمليشات الإرهابية الارض " -على حد قوله-.
ويعتبر البيدجا أخطر مهربي الوقود والبشر، وظهر اسمه في تقارير مجلس الأمن كأخطر المهربين.
يذكر أن تقارير قد كشفت أن الميليشيات والمرتزقة التي يدعمها أردوغان عسكريا في ليبيا، فيما تدعمها حكومة الوفاق وقطر يبلغ عددها، نحو 28 ميليشيا وكتيبة، والميليشيا الواحدة تكلف 50 مليون دولار شهريا ما بين رواتب وتسليح والإنفاق على العمليات والتحركات.