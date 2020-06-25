نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

السبب وراء تأجيل إلزام المحاكم بإعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى

Time منذ 3 ساعات
Views 1567
السبب وراء تأجيل إلزام المحاكم بإعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى

الرياض (صدى):
أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المري، سبب تأجيل توصية إلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر.

وأكدت أن السبب هو إجراء مزيد من الدراسة والإحصائيات حول التوصية، ودعمها بالمزيد من المسوغات لتقديمها على التقرير القادم حتى تقتنع اللجنة بتبنيها ويقنع أعضاء وعضوات المجلس بأهمية التوصية، وتحظى بعدد أكبر من الأصوات المؤيدة.

يذكر أن بعض توصيات أعضاء مجلس الشورى على تقرير أداء وزارة العدل للعام المالي 39 - 1440 تم تأجيلها إلى تقرير مقبل بعد قناعتهم بوجهة نظر اللجنة القضائية بالمجلس.

اقرأ أيضًا:

«الشورى» يؤجل توصية إلزام المحاكم بإعلام الزوجة بتعدد زوجها

Time واتساب

أحدث التعليقات

قلم صريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
صِدَق من قال ـ العقل نِعمه . يا رز كابلي .
. راعــي الـددســـن .
وبيعت بـ ٧٠ مليون دولار .؟؟؟. . ولا حتى ٧٠ مليون هلله .
. راعــي الـددســـن .
لـــــيه كِــــــذا .؟؟.
. راعــي الـددســـن .
مافيه فيديو .؟؟.

أخر الأخبار

أديل للطيران تطرح وظائف تقنية شاغرة للجنسين بجدة
أديل للطيران تطرح وظائف تقنية شاغرة للجنسين بجدة
Time منذ 7 دقائق Views 1123
بالفيديو.. حبيبان ينتحران سوياً بعد رفض أسرتيهما الزواج
بالفيديو.. حبيبان ينتحران سوياً بعد رفض أسرتيهما الزواج
Time منذ 8 دقائق Views 77
مكلارين تواجه أكبر تحدي لها بسبب كورونا
مكلارين تواجه أكبر تحدي لها بسبب كورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1111
ثلاث حالات تعفي الجاني من عقوبات جرائم الإتجار بالبشر
ثلاث حالات تعفي الجاني من عقوبات جرائم الإتجار بالبشر
Time منذ 21 دقيقة Views 1221
إصطدام 3 مركبات بمحافظة القنفذة ونقل المصابين إلى المستشفى
إصطدام 3 مركبات بمحافظة القنفذة ونقل المصابين إلى المستشفى
Time منذ 26 دقيقة Views 1224
بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في الإقلاع عن التدخين بعد 30 عام
بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في الإقلاع عن التدخين بعد 30 عام
Time منذ 33 دقيقة Views 1272
مدير مستشفى الخاصرة يدخل في التنويم بسبب تعرضه لحادث مروري
مدير مستشفى الخاصرة يدخل في التنويم بسبب تعرضه لحادث مروري
Time منذ 40 دقيقة Views 1320
إصابة محافظ المندق وأسرته بـ "كورونا"
إصابة محافظ المندق وأسرته بـ "كورونا"
Time منذ 44 دقيقة Views 1320
"المسند": رياح البوارح نشطة اليوم على بعض مناطق المملكة
"المسند": رياح البوارح نشطة اليوم على بعض مناطق المملكة
Time منذ 44 دقيقة Views 1305
سعر النفط ينخفض بنسبة 3.93%
سعر النفط ينخفض بنسبة 3.93%
Time منذ 44 دقيقة Views 1279