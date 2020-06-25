10 ملايين دولار من أمريكا مكافأة القبض على خليفة البغدادي

واشنطن (صدى):
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مضاعفة قيمة مكافأة من يساعد في الوصول لزعيم داعش الجديد خليفة الهالك أبوبكر البغدادي ، إلى 10 ملايين دولار.
وأصدرت الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء بيانا، قالت فيه: " ساهم محمد سعيد عبد الرحمن المولى في الإعداد وتبرير التهريب والمذابح المرتكبة في حق أفراد من الأقليات الدينية من اليزيديين في شمال غرب العراق ".
وكان تنظيم داعش أعلن عن مبايعة المدعو ”أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خليفة للمسلمين“ بعد مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية بالعراق، وكان الاسم مجهولا تماما.
وتمكنت مصادر استخباراتية غربية من الكشف عن هوية القائد الحقيقي الجديد للتنظيم، وتوصلت إلى أن اسمه ”محمد سعيد عبدالرحمن المولى“، الشهير بـ“الحاج عبد المولى“، وهو من الأعضاء المؤسسين لتنظيم داعش وأحد منظريه الرئيسيين.