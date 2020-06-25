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حكم بحبس والدة طالب ضربت معلمين بالرياض

Time منذ 17 دقيقة
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حكم بحبس والدة طالب ضربت معلمين بالرياض

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكما بالسجن لمدة عام و15 يوما على ولية أمر طالب اعتدت ضرباً على معلمين اثنين بإحدى المدارس الأهلية منذ عامين.

وأوضح المحامي عبدالعزيز المهايلي، أن والدة الطالب هي التي تقدمت بالشكوى لدى مركز الشرطة ليتم استدعاء المعلمين، وعند حضورهما قدما الشكوى ضدها لاعتدائها عليهما بالضرب.

وصُرف النظر عن القضية المرفوعة ضد المعلمين بعد شهادة الشهود بأن ولية الأمر هي التي اعتدت على المعلمين وأساءت التصرف، ليحكم القاضي برد دعواها.

والحكم النهائي صدر بسجن ولية أمر الطالب مدة عام مع وقف التنفيذ مدة 3 سنوات نظير الحق العام بسبب إثارة الفوضى بالمدرسة.

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. راعــي الـددســـن .
صِدَق من قال ـ العقل نِعمه . يا رز كابلي .
. راعــي الـددســـن .
وبيعت بـ ٧٠ مليون دولار .؟؟؟. . ولا حتى ٧٠ مليون هلله .
. راعــي الـددســـن .
لـــــيه كِــــــذا .؟؟.
. راعــي الـددســـن .
مافيه فيديو .؟؟.
. راعــي الـددســـن .
الله لا يبـــــلانا

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