تعليق بغلف على أنباء تسلل " كورونا " بين لاعبي النصر

طلال الغامدي (صدى):
تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول إصابة لاعبين بصفوف النصر بفيروس كورونا وكذلك إصابة لاعبين بالاتفاق.
وفي هذا السياق علق عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر على تلك الأنباء قائلا: " باقي حدود 40 يوما على استمرار الدوري " .
وتابع: " بالأمس أعلن نادي الاتفاق عن وجود حالات مصابة بالفيروس، واليوم الأخبار تتناقل عن إصابة بعض لاعبي النصر، إن صح الخبر، وفي انتظار نتائج بقية الأندية، نسأل الله السلامة والشفاء للجميع " .
وأضاف: " لا أظن أحد يستطيع المجازفة بصحة الإنسان، ننتظر ونشوف ".