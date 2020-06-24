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تعليق بغلف على أنباء تسلل " كورونا " بين لاعبي النصر

Time منذ 17 دقيقة
Views 1254
تعليق بغلف على أنباء تسلل " كورونا " بين لاعبي النصر

طلال الغامدي (صدى):
تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول إصابة لاعبين بصفوف النصر بفيروس كورونا وكذلك إصابة لاعبين بالاتفاق.

وفي هذا السياق علق عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر على تلك الأنباء قائلا: " ‏باقي حدود 40 يوما على استمرار الدوري " .

وتابع: " بالأمس أعلن نادي الاتفاق عن وجود حالات مصابة بالفيروس، واليوم الأخبار تتناقل عن إصابة بعض لاعبي النصر، إن صح الخبر، وفي انتظار نتائج بقية الأندية، نسأل الله السلامة والشفاء للجميع " .

وأضاف: " لا أظن أحد يستطيع المجازفة بصحة الإنسان، ننتظر ونشوف ".

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أحدث التعليقات

زائر
بعد شنو تحذر من بعد ما مسكتها وقصيت الابره حقتها وحطيتها وصورت .. عشان كذا ما راح تتحرك الا بعد وقت
مرني عند الغروب
وع .. وع زاعت وحامت تسبدي من الاشكال
مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه

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