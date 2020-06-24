بالفيديو..ريم النجم تتحدث عن تفاصيل مرضها

الرياض (صدى):
وثقت الإعلامية السعودية المقيمة بالكويت ريم النجم، مقطعا تحدثت خلاله عن معاناتها مع المرض منذ أكثر من عام.
وقالت النجم إنها تعاني مع المرض منذ أكثر من عام، وخضعت لعملية جراحية، إلا أن الجرح لم يلتئم طوال هذه الفترة.
وأوضحت أن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة السبب وراء مرضها، مشيرة إلى أنها اضطرت لإجراء عملية جراحية أخرى منذ يومين، مشيرة إلى أن جسدها كان منتفخا جراء العملية.
وأضافت: " لما طلعوا علي إشاعة إني ميتة كنت أعاني من نفس الموضوع وعملت عملية وأنا ساكتة ما تكلمت لأني كنت أريد أطلع لما أكون زينة ".