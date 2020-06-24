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أمريكا تعتبر المملكة الدولة الأفضل للنساء عربيا

Time منذ 19 دقيقة
Views 1286
أمريكا تعتبر المملكة الدولة الأفضل للنساء عربيا

نايف السالم (صدى):
تواجدت المملكة في صدارة أفضل دول العالم العربي للنساء في عام 2020؛ وفقًا لتقرير CEOWORLD الأمريكي.

ولفت التقرير إلى أن معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان، جميعها أسباب ساهمت في صدارة المملكة.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .

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