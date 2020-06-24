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فيديو نادر للملك عبدالعزيز خلال تدشين أول شحنة تجارية من النفط بالمملكة
منذ 55 دقيقة
1370
علي القحطاني (صدى):
وثق فيديو نادر تدشين أول شحنة تجارية من النفط السعودي في عام 1939، في شهر مايو.
وأظهر الفيديو الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهو يتوجه من الظهران إلى رأس تنورة لحضور التدشين.
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أحدث التعليقات
مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .
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