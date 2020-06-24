مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بـ"هاتريك"

وكالات (صدى):
تمكن النجم الفرنسي أنتوني مارسيال من إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الكبير 3-0 على ضيفه شيفيلد يونايتد الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.
.وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويعوض تعادله المحبط 1-1 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية
.في حين تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة الأحد الماضي، عند 44 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.