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مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بـ"هاتريك"

Time منذ 41 دقيقة
Views 1366
مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بـ"هاتريك"

وكالات (صدى):
تمكن النجم الفرنسي أنتوني مارسيال من إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الكبير 3-0 على ضيفه شيفيلد يونايتد الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

.وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويعوض تعادله المحبط 1-1 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية

.في حين تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة الأحد الماضي، عند 44 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .

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