نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

نادي الإبل يطلق مبادرة للمحتاجيت من الملاك

Time منذ ساعة
Views 425
نادي الإبل يطلق مبادرة للمحتاجيت من الملاك

الرياض (صدى):
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن مبادرة ستُنفذ قريباً لإطلاق مشروع سقيا الإبل حيث يستهدف المحتاجين من الملاك في مختلف المناطق.

وقال "بن حثلين" أنهم يسيرون في اتجاه دعم ملاك الإبل بمختلف مستوياتها لتشجيع الملاك على الاستمرار في المحافظة عليها، مبيناً أن قطاع الإبل يشهد قفزات في مختلف الاتجاهات وليس دوره فقط إقامة المهرجانات

وأضاف: "ندعم المبادرات الخيرية التي تصل إلى جميع ملاك الإبل التي تنعكس على القطاع بشكل إيجابي وتسهم في مساعدة الملاك الذين لايملكون معدات لنقل المياه إلى إبلهم بالإضافة إلى المحافظة عليها ورفع مستواها وتطويرها بما يتواكب مع الدعم السخي التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الملاك وتشجيعهم كونها إرثاً عريقاً ورمز اعتزاز لدينا".

وتابع أن الضوابط والشروط للاستفادة من هذه المبادرة هي استيفاء شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسها الترقيم والتشريح التي سيعلن عن انطلاقها فعلياً في وقت لاحق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .

أخر الأخبار

شاهد.. بيع سيارة «تالفة» ملك مواطن من الخرج بـ 70 مليون دولار بأمريكا
شاهد.. بيع سيارة «تالفة» ملك مواطن من الخرج بـ 70 مليون دولار بأمريكا
Time منذ دقيقتين Views 1111
الصحة تكشف عن أسماء المدن التي سجلت فيها حالات وفاة بكورونا الأربعاء
الصحة تكشف عن أسماء المدن التي سجلت فيها حالات وفاة بكورونا الأربعاء
Time منذ 9 دقائق Views 1226
أمريكا تعتبر المملكة الدولة الأفضل للنساء عربيا
أمريكا تعتبر المملكة الدولة الأفضل للنساء عربيا
Time منذ 18 دقيقة Views 1276
مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بـ"هاتريك"
مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بـ"هاتريك"
Time منذ 41 دقيقة Views 1364
شبكة دعارة تعرض الفتيات على راغبي المتعة من أثرياء العرب مقابل مبلغ ضخم
شبكة دعارة تعرض الفتيات على راغبي المتعة من أثرياء العرب مقابل مبلغ ضخم
Time منذ 44 دقيقة Views 371
فيديو نادر للملك عبدالعزيز خلال تدشين أول شحنة تجارية من النفط بالمملكة
فيديو نادر للملك عبدالعزيز خلال تدشين أول شحنة تجارية من النفط بالمملكة
Time منذ 54 دقيقة Views 1364
تقول قصيدة للعامل
تقول قصيدة للعامل
Time منذ ساعة Views 186
سلم حلاله
سلم حلاله
Time منذ ساعة Views 143
مواطن يحذر من العقارب
مواطن يحذر من العقارب
Time منذ ساعة Views 157
نهاية التحفيط والتهور
نهاية التحفيط والتهور
Time منذ ساعة Views 136