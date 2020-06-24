"بومبيو" ينشر خريطة توضح قدرات إيران الصاروخية عند رفع حظر الأسلحة

واشنطن (صدى):
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن المدى الذي ستصل إليه قدرات إيران الجوية، إذا ما تم رفع حظر شراء الأسلحة عنها.
ونشر مايك بومبيو، صورة تكشف هذا المدى، وذلك بالتزامن مع مطالبات أمريكية بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، بعد قرب انتهاء مدة الحظر في أكتوبر المقبل.
وأوضحت خريطة الشرق الأوسط ومركزها إيران حيث تم تقسيم إلى دوائر تبين نفوذ القوات الجوية الإيرانية في حال إلغاء الحظر على شراء الأسلحة.
وكتب بومبيو: “عندما ينتهي حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر، وستكون إيران قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة مثل (سو 30) الروسية و(J-10) الصينية، بهذه الطائرات الفتاكة جدا، يمكن أن تكون أوروبا وآسيا في مرمى إيران. لن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك”.
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