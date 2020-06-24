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صورة تاريخية للملك سعود في مبنى الأمم المتحدة لدعم الجزائر
منذ ساعة
1476
نايف السالم (صدى):
أظهر صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لدعم القضية الجزائرية.
وأكدت دارة الملك عبدالعزيز، أن الصورة تم التقاطها عام ١٣٧٦هـ /(١٩٥٧م).
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أحدث التعليقات
مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .
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