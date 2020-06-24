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إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق الساحل

Time منذ ساعة
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إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق الساحل

مكة المكرمة (صدى):
وقع اليوم الأربعاء، حادث مروري على طريق الساحل، نتج عنه إصابة عشرة أشخاص بإصابات مختلفة.

وورد بلاغًا إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل الجديد بعد كبري القطان وبه عدد من المصابين.

ووجهت الغرفة، 5 فرق إسعافية من العاصمة المقدسة وفرقة من محافظة جدة، إذ اتضح وجود 10إصابات منهم إصابتان خطرتان و7 إصابات متوسطة الخطورة وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين.

كما تم نقل 5 إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة ونقل 4 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ونقل إصابة إلى مستشفى شرق جدة.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .

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