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بالفيديو.. سعيد العجل يكشف تفاصيل مبادرة صحفيو الوطن للتوعية من فيروس كورونا

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. سعيد العجل يكشف تفاصيل مبادرة صحفيو الوطن للتوعية من فيروس كورونا

محمد السعران (صدى):
كشف الأستاذ سعيد العجل، رئيس مجلس إدارة صحفيو الوطن، ورئيس تحرير صحيفة "صدى"، تفاصيل مبادرة صحفيو الوطن لإيصال رسائل إعلامية بهدف توعية المواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح سعيد العجل، خلال لقاءه عبر قناة "الإخبارية"، أنهم وجدوا ترحاب وقبول من كافة فئات المجتمع لهذه الفكرة وهي المساهمة في نشر الوعي للمواطنين والمقيمين من خلال بعض التصاميم والفيديوهات القصيرة بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، متابعًا: " وأسهمنا بشكل أو بآخر بإيصال المعلومة الحقيقية للمواطن " .

وأضاف أن "الصحافة بالمملكة نجح بامتيار في تغطية جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بشهادة عالمية، فرأينا الإعلام السعودي في المحاجر والمستشفيات وأماكن الفحص"، متابعًا: " نشر الوعي بطريقة سهلة للمواطن، وخفف الضغط عليه وعلى المقيم " ، حتى أصبح مُتابع عالميًا.

وأكد رئيس تحرير "صدى"، أن الإعلام السعودي نجح في التصدي للكثير من الشائعات المُغرضة التي تم إطلاقها من دولة معادية وفنّدها بالأدلة والبراهين.

وأفاد بأن بعض المواقع والصحف الإلكترونية أخفقوا في تغطية الجائحة في بدايتها، وبعد فترة تنبهت تلك الصحف لهذا الأمر وبدأت في تصليحه وأصبحت مصدر ثقة للمتلقي، مؤكدًا أن الوسيلة الإلكترونية هي الأسهل في نشر الخبر بالنسبة للمتلقي .

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
خلو الرجال يترزق الله ... ولا الرزق لازم يروح لجبل الشيطان
زائر
الله يشفيه ويشفي كل مريض مسلم
زائر
الصورة كذب ومفبركة ونصيحه شغل المنتديات نسخ ولصق فكونا منها .. المهم شخبار الحجب هههههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافـيه ويعافيه ممـا فيـه .
. راعــي الـددســـن .
الحمد لله .

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